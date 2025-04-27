Диверсанты под Белгородом и налет на школу: как ВСУ атакуют РФ 27 апреля

Фото: Социальные сети

ВС Украины

27 апреля Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было перехвачено пять дронов. Подразделения ВСУ также устроили атаку на Курскую область. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

ПВО России перехватила пять беспилотников за ночь

В ночь на 27 апреля было перехвачено пять беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Брянскую область.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области», — сообщили в ведомстве.

Атака ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

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«Четыре населенных пункта атакованы дронами ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара дрона повреждена кровля частного домовладения. В селе Муром беспилотник атаковал частный дом — выбиты окна, повреждены кровля и входная группа. Село Отрадное Белгородского района подверглось атаке двух FPV-дронов, вследствие чего посечены осколками два легковых автомобиля», — сообщил Гладков.

Кроме этого, группировка войск «Север» завершила уничтожение диверсионных групп ВСУ в районе села Поповка Белгородской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, сейчас подразделения проводят поисковые мероприятия в приграничных лесополосах, где могут скрываться отдельные украинские военнослужащие, а также продолжают работу по зачистке района и обеспечению безопасности населенных пунктов в приграничье, передает пресс-служба Кремля.

«В Белгородской области подразделениями группировки войск „Север“ завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка. Проводятся поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах», — заявил Герасимов.

Фото: МО РФ ВС РФ в зоне СВО

Школа под Курском пострадала при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников объекты на территории Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, под ударом оказались маслозавод в слободе Белой и школа в селе Песчаном.

«Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном», — заявил Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что в результате атаки в здании школы начался пожар. Кроме того, ранения получил случайный прохожий — его госпитализировали с осколочными ранениями в Курскую областную больницу.

Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Крыму

Два беспилотника ВСУ атаковали Республику Крым, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. БПЛА сбили в период с 08:20 до 08:45 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

«В период с 08:20 до 08:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные начали ловить прячущихся в Курской области солдат ВСУ

Российские военные ищут одиночных солдат ВСУ, которые прячутся на освобожденных территориях в Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что местные органы власти также помогают восстанавливать мирную жизнь в регионе. Кроме того, инженерные подразделения проводят разминирование территорий и уничтожение опасных предметов.

«В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории», — сказано в сообщении.

В субботу, 26 апреля, стало известно о полном освобождении Курской области от ВСУ. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину заявил, что украинская группировка была изолирована, рассечена и уничтожена силами российских подразделений. По его словам, для проведения операции привлекались десантные дивизии и бригады морской пехоты, последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

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