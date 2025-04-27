27 апреля Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было перехвачено пять дронов. Подразделения ВСУ также устроили атаку на Курскую область. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.
ПВО России перехватила пять беспилотников за ночь
В ночь на 27 апреля было перехвачено пять беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Брянскую область.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области», — сообщили в ведомстве.
Атака ВСУ на Белгородскую область
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.
«Четыре населенных пункта атакованы дронами ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара дрона повреждена кровля частного домовладения. В селе Муром беспилотник атаковал частный дом — выбиты окна, повреждены кровля и входная группа. Село Отрадное Белгородского района подверглось атаке двух FPV-дронов, вследствие чего посечены осколками два легковых автомобиля», — сообщил Гладков.
Кроме этого, группировка войск «Север» завершила уничтожение диверсионных групп ВСУ в районе села Поповка Белгородской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, сейчас подразделения проводят поисковые мероприятия в приграничных лесополосах, где могут скрываться отдельные украинские военнослужащие, а также продолжают работу по зачистке района и обеспечению безопасности населенных пунктов в приграничье, передает пресс-служба Кремля.
«В Белгородской области подразделениями группировки войск „Север“ завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка. Проводятся поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах», — заявил Герасимов.
Школа под Курском пострадала при атаке ВСУ
Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников объекты на территории Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, под ударом оказались маслозавод в слободе Белой и школа в селе Песчаном.
«Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном», — заявил Хинштейн.
Врио губернатора отметил, что в результате атаки в здании школы начался пожар. Кроме того, ранения получил случайный прохожий — его госпитализировали с осколочными ранениями в Курскую областную больницу.
Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Крыму
Два беспилотника ВСУ атаковали Республику Крым, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. БПЛА сбили в период с 08:20 до 08:45 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
«В период с 08:20 до 08:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Российские военные начали ловить прячущихся в Курской области солдат ВСУ
Российские военные ищут одиночных солдат ВСУ, которые прячутся на освобожденных территориях в Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что местные органы власти также помогают восстанавливать мирную жизнь в регионе. Кроме того, инженерные подразделения проводят разминирование территорий и уничтожение опасных предметов.
«В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории», — сказано в сообщении.
В субботу, 26 апреля, стало известно о полном освобождении Курской области от ВСУ. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину заявил, что украинская группировка была изолирована, рассечена и уничтожена силами российских подразделений. По его словам, для проведения операции привлекались десантные дивизии и бригады морской пехоты, последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.
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