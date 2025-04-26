В Белгородской области завершена операция против диверсантов ВСУ Герасимов сообщил об уничтожении диверсионных групп ВСУ в Белгородской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Группировка войск «Север» завершила уничтожение диверсионных групп Вооруженных сил Украины в районе села Поповка Белгородской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, сейчас подразделения проводят поисковые мероприятия в приграничных лесополосах, где могут скрываться отдельные украинские военнослужащие, а также продолжают работу по зачистке района и обеспечению безопасности населенных пунктов в приграничье, передает пресс-служба Кремля.

В Белгородской области подразделениями группировки войск «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка. Проводятся поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах, — заявил Герасимов.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированных ударах по украинской военной инфраструктуре за последние сутки. Российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА и артиллерию для поражения 164 целей, включая аэродромы, склады боеприпасов и места дислокации вражеских подразделений.