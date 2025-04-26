Захарова одной фразой оценила участие КНДР в освобождении Курской области Захарова: Россия никогда забудет помощь КНДР в освобождении Курской области

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Россия всегда будет помнить помощь КНДР в освобождении Курской области, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, северокорейские бойцы проявили стойкость и героизм, действуя вместе с российскими военными.

Никогда мы не забудем наших друзей, — отметила дипломат.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что северокорейские военнослужащие оказали большую помощь в разгроме ВСУ в Курской области. По его словам, это было сделано в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Герасимов уточнил, что военные Корейской народной армии выполняли боевые задачи «плечом к плечу» с ВС РФ. Он подчеркнул высокий профессионализм, мужество и героизм союзников.

Герасимов также доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. Украинские войска были выбиты из приграничного региона. По его словам, последний населенный пункт, который вернула российская армия, — Горналь.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей региона с освобождением от подразделений Вооруженных сил Украины. По его словам, все долго ждали этого момента и верили в победу.