Стало известно, зачем у бойцов ВСУ отбирают телефоны Командование ВСУ боится испортить репутацию и отбирает у бойцов телефоны

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ВС Украины

Мобильные телефоны отбирают у военнослужащих ВСУ, которые перебрасываются на сумское направление, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. Командование делает это для того, чтобы избежать любой информации, которая может скомпрометировать украинскую армию, сказано в публикации.

У большинства оккупантов командование отбирало мобильный телефон перед отправкой на позиции, однако их родным и близким его либо не возвращают, либо отдают обнуленный до заводских настроек, — отметил источник.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие ведут активные бои в Сумской области Украины. По его словам, мощные удары наносятся сразу по пяти направлениям. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удары по цехам завода имени Малышева в Харькове. По его словам, там хранилось много западной техники.

Тем временем появилась информация, что российские войска вышли на ближние подступы к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области. По его словам, это вынудило командование ВСУ срочно перебрасывать дополнительные силы для удержания позиций. Одновременно продолжаются интенсивные бои в районе села Западное.