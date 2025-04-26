«Серьезные боестолкновения»: Марочко раскрыл ситуацию в Сумской области Марочко заявил, что ВС РФ ведут удары по пяти направлениям в Сумской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие ведут активные бои в Сумской области Украины, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, мощные удары наносятся сразу по пяти направлениям. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Касаемо Сумского направления. Здесь действительно идут серьезные боестолкновения. Я фиксирую приблизительно пять направлений удара со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, — указал Марочко.

До этого координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев обратил внимание, что российские солдаты точным ударом по военным объектам в Киеве уничтожили цех сборки беспилотников, конструкторское бюро и несколько ангаров, где ремонтировались самолеты противника. По его словам, также удалось разрушить пункт временной дислокации, где жили и обучались иностранные наемники.

Ранее Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины усилили хаотичные удары по Волчанску и Старице Харьковской области. Он отмечал, что интенсивные атаки фиксируются из 122-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО). При этом украинские войска, предположительно, используют старые боеприпасы к РСЗО «Град».