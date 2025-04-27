Успехи ВС России под Харьковом заставили ВСУ срочно перебросить резервы Марочко: ВС России вплотную подошли к Дорошовке в Харьковской области

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Российские войска вышли на ближние подступы к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это вынудило командование Вооруженных сил Украины срочно перебрасывать дополнительные силы для удержания позиций. Одновременно продолжаются интенсивные бои в районе села Западное, подчеркнул он. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Украинские боевики на постоянной, регулярной основе подбрасывают в Дорошовку силы и средства. Наши военнослужащие уже на подступах к данному населенному пункту, противник пытается как-то стабилизировать ситуацию на данном участке фронта, — сказал он.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины в ближайшие несколько недель любыми силами будут пытаться удержать контроль над Часовым Яром в Донецкой Народной Республике. По его словам, это нужно, чтобы сохранить остатки репутации на переговорах.

До этого Марочко заявил, что ВС РФ перемалывают технику и живую силу ВСУ в Часовом Яре. По его словам, на этом направлении противник «ожесточенно сопротивляется». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого иеродиакон Диадор рассказал, что украинские солдаты специально убивали служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольском ДНР. Священнослужитель признался, что передвижение по территории обители было смертельно опасным, делать это приходилось очень быстро, почти бегом.