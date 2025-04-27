Марочко раскрыл, почему ВСУ так сильно хотят удержать Часов Яр Марочко заявил, что ВСУ хотят удержать Часов Яр ради репутации в переговорах

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины в ближайшие несколько недель любыми силами будут пытаться удержать контроль над Часовым Яром в Донецкой Народной Республике, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это нужно, чтобы сохранить остатки репутации на переговорах.

Хотя бы в ближайшие две-три недели, когда уже будут понятны результаты переговорных процессов. Часов Яр это — один из населенных пунктов, который нужно удержать украинским боевикам для того, чтобы полностью не потерять свою репутацию на переговорном процессе, — констатировал он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз написал, что президент Украины Владимир Зеленский погубил около 80 тысяч солдат ВСУ в Курской области, многие из тех, кто попал туда, уже никогда не вернутся домой. При этом, уточнил Боуз, проплаченные западные СМИ замалчивают трагичный факт того, чем завершился план Киева в российском регионе. Журналист назвал произошедшее «провальной авантюрой».

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. Украинские войска были выбиты из приграничного региона.