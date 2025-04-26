Военный эксперт заявил о перемалывании ВСУ на важном участке фронта Военэксперт Марочко: ВС России перемалывают ВСУ в Часовом Яре

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил России перемалывают технику и живую силу ВСУ в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на этом направлении противник «ожесточенно сопротивляется». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Наши военнослужащие накатывают на украинские позиции. В целом на данном участке фронта идет перемалывание живой силы и техники противника, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские бойцы на Покровском направлении пошли на смертельный риск: при приближении штурмовой группы ВСУ они вызвали огонь на себя, чтобы не дать противнику обнаружить свою позицию. Военнослужащие ушли в подвал одного из домов, откуда по рации держали связь с другими бойцами. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск». Он заслушал доклад генерал-полковника Валерия Солодчука о выполнении боевых задач и характере действий противника. Отмечается, что министр остался доволен результатами боевой работы российских подразделений в регионе.