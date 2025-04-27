ВСУ атаковали школу и завод в Курской области Хиншейн: ВСУ с помощью БПЛА атаковали маслозавод и школу в Курской области

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников объекты на территории Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, под ударом оказались маслозавод в слободе Белой и школа в селе Песчаном. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном, — написал Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что в результате атаки в здании школы начался пожар. Кроме того, ранения получил случайный прохожий — его госпитализировали с осколочными ранениями в Курскую областную больницу.

Ранее Герой России военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области. По его словам, противник практически уничтожен. Потерянную ВСУ технику восполняют, но запасы Запада не безграничны, подчеркнул Поддубный. Он добавил, что провал войск противника на территории России был неизбежен.

Известно, что 26 апреля российская армия освободила последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Таким образом, операция по освобождению региона от ВСУ полностью завершена, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Украина, по его словам, провалила планы по созданию стратегического плацдарма и срыву наступления ВС РФ в Донбассе.