Российские военные начали ловить прячущихся солдат ВСУ в одном регионе Российские военные начали ловить прячущихся в Курской области солдат ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные ищут одиночных солдат ВСУ, которые прячутся на освобожденных территориях в Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что местные органы власти также помогают восстанавливать мирную жизнь в регионе. Кроме того, инженерные подразделения проводят разминирование территорий и уничтожение опасных предметов.

В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории, — сказано в сообщении.

В субботу, 26 апреля, стало известно о полном освобождении Курской области от ВСУ. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину заявил, что украинская группировка была изолирована, рассечена и уничтожена силами российских подразделений. По его словам, для проведения операции привлекались десантные дивизии и бригады морской пехоты, последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

Также Герасимов заявил, что северокорейские военнослужащие оказали большую помощь в разгроме ВСУ в Курской области. По его словам, это было сделано в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.