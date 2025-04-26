ВСУ накрыли огнем город-спутник крупной АЭС Энергодар попал под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар в Запорожской области оказался под артиллерийским обстрелом, написал в Telegram-канале глава городской администрации Максим Пухов. По его словам, информация о возможных пострадавших уточняется. При атаке были повреждены окна в нескольких домах, а также один автомобиль.

Энергодар подвергается артобстрелу. На данный момент информации о пострадавших не поступало. В центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах, — говорится в сообщении.

Как уточнил Пухов, в Энергодаре по-прежнему сохраняется угроза артиллерийского обстрела. Он призвал горожан оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — добавил глава администрации.

Ранее член Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что в городе Каменке-Днепровской Запорожской области при атаке украинских войск погиб директор СТО. Еще один человек был ранен. Противник использовал кассетные боеприпасы, запрещенные различными международными соглашениями.