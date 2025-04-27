Российские военные нанесли удар по складам ВСУ с ракетами HIMARS

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины, в том числе с американскими ракетами для систем HIMARS, сообщает Минобороны РФ. Также поражена инфраструктура военных аэродромов, сборочные цеха беспилотников и пункты временной дислокации украинских формирований.

Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 168 районах, — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, ВС России успешно уничтожили управляемую авиационную бомбу JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две зенитные управляемые ракеты, предназначенные для комплекса С-200, а также 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее российские военные организовали поиск одиночных солдат ВСУ на освобожденных территориях Курской области. Вместе с тем местные органы власти помогают восстанавливать мирную жизнь, а инженерные подразделения проводят разминирование и уничтожение опасных предметов.