Названы приоритетные задачи ВС РФ после освобождения Курской области Военэксперт Дандыкин назвал взятие Покровска одной из главных задач ВС РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ

Взятие Покровска является одной из главных задач российской армии после освобождения Курской области, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что это важнейший пункт для ВСУ, который открывает путь к направлению Славянск-Краматорск.

Сейчас основные бои происходят в Донбассе. Вокруг Покровска, важнейшего пункта для ВСУ и логистики. Тот город, который открывает путь к агломерации Славянск-Краматорск. Это направление приоритетное, — поделился Дандыкин.

По его словам, не менее важным сейчас является и создание зоны безопасности на границе с Сумской областью. Военэксперт подчеркнул, что город Сумы находится недалеко от позиций российской армии, и поэтому враг будет пытаться перебрасывать туда свои резервы.

Идут напряженные бои и на Харьковщине, и направление по созданию зоны безопасности на границе с нашими регионами, прежде всего, Сумской областью. Надо помнить, что сам город Сумы находится от наших позиций менее, чем в 30 километрах. Так что враг сейчас там будет пытаться перебрасывать резервы, задержать. Боевая работа идет на всех направлениях. Это безопасность наших регионов, — заключил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВС РФ перемалывают технику и живую силу ВСУ в Часовом Яре Донецкой Народной Республики. По его словам, на этом направлении противник «ожесточенно сопротивляется».