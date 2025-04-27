Пленный украинец попытался отобрать оружие у российского бойца

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Украинский солдат напал на российского военнослужащего, пишет «Российская газета». Противник решил сдаться в плен, но в какой-то момент бросился на россиянина, пытаясь схватить его оружие. Сослуживец российского бойца, который находился рядом, быстро среагировал и таким образом спас его. Где были сделаны кадры — не сообщается. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

До этого российские штурмовые группы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели операцию по освобождению населенного пункта Горналь в Курской области — их работа попала на видео. Бойцы последовательно вытесняли украинские силы с каждой улицы, после чего началась стадия закрепления позиций, отметил начальник разведки полка с позывным Лавина в беседе с агентством.

Ранее российские войска нанесли мощный удар по месту сосредоточения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Ямполь в ДНР. Атака была осуществлена с применением авиабомб ФАБ-500. В результате удара уничтожено до взвода живой силы противника. Также ВСУ потеряли два грузовика, несколько внедорожников с установками для запуска БПЛА и два микроавтобуса.

Тем временем стало известно, что подразделения ВСУ восстановили ранее утраченные позиции на Часовоярском направлении и закрепились в населенном пункте Шевченко. Оперативная обстановка в районе остается сложной.