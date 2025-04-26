Освобождение штурмовиками РФ Горналя в Курской области попало на видео Обнародованы кадры штурма Горналя силами 22-го мотострелкового полка ВС России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские штурмовые группы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели операцию по освобождению населенного пункта Горналь в Курской области — их работа попала на видео, опубликованное РИА Новости. Бойцы последовательно вытесняли украинские силы с каждой улицы, после чего началась стадия закрепления позиций, отметил начальник разведки полка с позывным Лавина в беседе с агентством.

Наши штурмовые группы вытесняли противника с каждой улицы населенного пункта Горналь. Малые группы проводили досмотр на наличие противника, при оказании вооруженного сопротивления противник уничтожался, — рассказал начальник разведки.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости создания буферной зоны в Сумской области для предотвращения новых попыток прорыва ВСУ в Курскую область. Парламентарий подчеркнул, что полное освобождение приграничных территорий не гарантирует безопасность без дополнительных мер защиты.

Кроме того, депутат Андрей Колесник обозначил приоритеты России после освобождения Курской области: установление мира на выгодных Москве условиях, а также формирование «серой зоны». По его мнению, в этой зоне будут оперативно уничтожаться все украинские огневые точки, включая пусковые установки ракет и дронов.