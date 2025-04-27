Стало известно, производство каких дронов провалили ВСУ Гендиректор НПЦ «Ушкуйник»: ВСУ провалили производство дронов на оптоволокне

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

ВСУ не смогли наладить производство дронов с оптоволоконной связью, сообщил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев. По его словам, противник сделал заведомо проигрышную ставку на гаражную сборку аппаратов.

Самым слабым местом украинцев по части применения оптоволоконных изделий является то, что считалось их самой сильной стороной — гаражное производство. За счет производства оптоволоконных изделий в народно-гаражных сборочных цехах украинцы оказались не в состоянии обеспечить требуемый стандарт качества, — пояснил собеседник агентства.

Он указал, что такой формат производства приемлем, если речь идет об аппаратах на радиоуправлении. Но в вопросе оптоволокна требуется промышленное качество и промышленные допуски для организации процесса производства и самой технологии, иначе происходит то, что сейчас и наблюдается — обрыв кабелей, подчеркнул Чадаев.

Ранее штурмовик 51-ой армии с позывным Каскад заявил, что на одной из позиций ВСУ в Дзержинске штурмовики Вооруженных сил РФ обнаружили цех по сборке дронов-камикадзе. Он располагался на стадионе, где у ВСУ был военкомат с большими запасами воды, провизии и военной формы.

До этого военный эксперт Андрей Марочко информировал, что ВСУ усилили хаотичные удары по Волчанску и Старице Харьковской области, интенсивные атаки фиксируются из 122-мм реактивных систем залпового огня. При этом украинские войска, предположительно, используют старые боеприпасы к РСЗО «Град». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.