Путину пообещали уничтожить оставшихся группы ВСУ в Курской области Путину доложили, что оставшихся группы ВСУ в Курской области скоро уничтожат

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ

Врио командира 810-й бригады морской пехоты ЧФ доложил президенту Владимиру Путину, что последние группы ВСУ уничтожаются ВС РФ в Курской области. Видео доклада опубликовал «Первый канал». 26 апреля российская армия освободила последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Таким образом, операция по освобождению региона от ВСУ полностью завершена.

В данный момент мы овладели населенным пунктом Горналь. Закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится под нашим контролем. Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от Горналя. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены, — сказал врио комбрига.

Ранее Герой России военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области. По его словам, противник практически уничтожен. Потерянную ВСУ технику восполняют, но запасы Запада не безграничны, подчеркнул Поддубный. Он добавил, что провал войск противника на территории России был неизбежен.