«Главный вывод»: Пушков о позициях Киева после провала в Курской области Пушков: Зеленский после провала в Курской области лишился козыря на переговорах

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после освобождения российскими войсками Курской области лишился важного козыря на будущих переговорах по урегулированию конфликта, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. Сенатор обратил внимание, что все зарубежные СМИ приходят к одному мнению в данном контексте.

Зарубежные СМИ единодушны в оценке политических последствий освобождения Россией Курской области. Главный вывод — Зеленский лишается важного козыря на будущих переговорах, — написал он.

Ранее Герой России военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области. По его словам, противник практически уничтожен. Потерянную ВСУ технику восполняют, но запасы Запада не безграничны, подчеркнул Поддубный. Он добавил, что провал войск противника на территории России был неизбежен.

Известно, что 26 апреля российская армия освободила последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Таким образом, операция по освобождению региона от ВСУ полностью завершена, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Украина, по его словам, провалила планы по созданию стратегического плацдарма и срыву наступления ВС РФ в Донбассе.