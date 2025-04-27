Лавров объяснил цель российских ударов по Киеву Лавров: целью атаки на Киев в ночь на 24 апреля были используемые ВСУ объекты

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Атака Вооруженных сил России на Киев в ночь на 24 апреля преследовала исключительно военные цели, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS. Он подчеркнул, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Целью нападения не было что-то абсолютно гражданское, как в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. Тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель. В нашем случае мы атакуем только те объекты, которые используются военными, — сказал дипломат.

Лавров в ходе интервью также отметил, что Москва не получала от Вашингтона официальных предложений о передаче контроля над Запорожской атомной электростанцией. Он подчеркнул, что в случае поступления таких инициатив российская сторона четко обозначит свою позицию о невозможности изменения статуса объекта.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Москва не получала от Вашингтона официальных предложений по отмене санкций. Однако Белый дом демонстрирует заинтересованность в совместных экономических проектах, отметил дипломат.

Лавров добавил, что у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть возможность самостоятельно определить дату и место встречи. Он назвал обоих лидеров хозяевами своего графика.