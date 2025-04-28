Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 апреля

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ВС Украины

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 28 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 28 апреля

Telegram-канал SHOT сообщил, что от 10 до 15 взрывов прогремели над Брянском, по предварительным данным, система ПВО сбивает украинские БПЛА. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как написал SHOT со ссылкой на местных жителей, из-за попадания дронов несколько автомобилей загорелись на парковке в Красноармейском районе, на Московской улице вспыхнул жилой дом. SHOT добавил, что в небе над населенным пунктом видны вспышки.

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников объекты на территории Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, под ударом оказались маслозавод в слободе Белой и школа в селе Песчаном. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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«Ночью украинские беспилотники атаковали Беловский район. Удар пришелся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном», — написал Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что в результате атаки в здании школы начался пожар. Кроме того, ранения получил случайный прохожий — его госпитализировали с осколочными ранениями в Курскую областную больницу.

Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

«В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника ранен мирный житель. Дрон атаковал „Газель“, принадлежащую сельхозпредприятию. Ранен водитель. Мужчину с ушибом живота бригада скорой [помощи] доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков.

Кроме того, он заявил, что украинские войска с помощью 149 боеприпасов и 67 беспилотников атаковали восемь районов Белгородской области за сутки. На территории Валуйского округа огнем уничтожен частный дом, три надворные постройки, два автомобиля и объект торговли, указал глава региона.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

«Четыре населенных пункта атакованы дронами ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара дрона повреждена кровля частного домовладения. В селе Муром беспилотник атаковал частный дом — выбиты окна, повреждены кровля и входная группа. Село Отрадное Белгородского района подверглось атаке двух FPV-дронов, вследствие чего посечены осколками два легковых автомобиля», — сказано в заявлении.

Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Мужчина 1960 года рождения был ранен при детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Макеевки.

«В Кировском районе Макеевки вследствие детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1960 г. р., ему оказана необходимая медицинская помощь. Поврежден объект гражданской инфраструктуры (ЛЭП) в Никитовском районе Горловки. Со стороны ВФУ совершено около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм», — написал Пушилин.

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