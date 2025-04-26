День Европы вместо Дня Победы: что за праздник, кто и зачем отмечает

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Администрация Кишинева постановила, что 9 мая, в 80-ю годовщину победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, на главной площади Молдавии будут отмечать День Европы. Что это за праздник, кто и зачем его отмечает?

Почему Молдавия отказалась от празднования Дня Победы

Отмечается, что те, кто хотят отметить День Победы, должны будут найти для этого другие места.

«Закончилось рабочее совещание в мэрии города Кишинева, посвященное подготовке к мероприятиям, которые пройдут в нашей столице 9 мая. Был озвучен сюрприз от властей: представитель госканцелярии правительства заявил, что 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может», — сообщил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Он отметил, что в этот день на главной площади Кишинева будет открыт европейский городок, в его работе будут принимать участие правительство, глава Молдавии и 21 посольство государств Евросоюза. Что же касается людей, намеренных праздновать именно День Победы, то на данный момент им ничего не предложили и, как предполагает активист, будут пытаться выдавить на соседние улицы, создавая угрозу здоровью и жизни.

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Представитель МИД России Мария Захарова считает, что правительство президента Молдавии Майи Санду лишает население Дня Победы, чем «дистанцируется от совести». Так она прокомментировала отказ Кишинева от празднования Дня Победы и принятие Дня Европы.

По ее словам, власти «планомерно и цинично» уничтожают население Молдавии «экономически, политически и идеологически». Кишинев нацелен на «демонтаж суверенитета, истории и национальной идентичности», их растворение в неолиберальном европейском котле, добавила дипломат.

Что празднуют в День Европы

День Европы, отмечаемый 9 мая, — ежегодный праздник единства в странах Европейского союза и Совета Европы.

Цель этого дня — укрепить участие граждан европейских стран в интеграционных процессах и повысить осведомленность населения государств — членов ЕС и остального мира о преимуществах Европейского союза.

История данного праздника тесно связана с инициативой, выдвинутой министром иностранных дел Франции Робертом Шуманом. В своем выступлении в Париже 9 мая 1950 года он предложил создать объединенную структуру для металлургической, железорудной и угледобывающей промышленности Франции и Западной Германии. Реализация этого предложения привела к формированию Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), которое стало предшественником ЕС.

В ознаменование праздника на улицах многих европейских столиц и крупных городов государств — членов Евросоюза будут вывешены флаги объединения и национальные флаги. Институты ЕС в Брюсселе и Страсбурге организуют дни открытых дверей, в рамках которых будут проводиться общественные информационно-просветительские мероприятия. Европейские комиссары и депутаты Европарламента проведут встречи с гражданами для обсуждения актуальных вопросов и обмена мнениями.

Помимо официальных, в этот день проводится и много развлекательных мероприятий. На площадях выступают известные артисты, в культурных центрах открываются выставки, проводятся семинары и конференции для повышения осведомленности о Евросоюзе.

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