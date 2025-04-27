«Уничтожить нацистскую мразь»: что будет после освобождения Курской области

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные освободили Курскую область после полугода боев в регионе. Какие задачи стоят перед ВС РФ после деоккупации региона, что об этом говорили Владимир Путин, Дмитрий Медведев, военкоры и иностранные политики?

Последние новости из Курской области 27 апреля

Врио командира 810-й бригады морской пехоты ЧФ доложил президенту Владимиру Путину, что последние группы ВСУ уничтожаются ВС РФ в Курской области. 26 апреля российская армия освободила последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Операция по освобождению региона от ВСУ полностью завершена, соответствующий доклад зачитал президенту глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«В данный момент мы овладели населенным пунктом Горналь. Закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится под нашим контролем. Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от Горналя. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены, — сказал врио комбрига.

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения Курской области. По его словам, противник практически уничтожен, и хоть противник и восполняет потери в технике, запасы Запада не безграничны. Он добавил, что провал войск противника на территории России был неизбежен.

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Депутат Госдумы Андрей Колесник указал: освобождением Курской области российская армия доказала, что ее невозможно победить. Войска продемонстрировали непобедимый дух и силу, подчеркнул он. По мнению депутата, разгром ВСУ в приграничье приблизит падение власти Владимира Зеленского.

Президент РФ Владимир Путин позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений, освободивших Курскую область, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

«Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», — сказал Песков.

Что будет дальше после освобождения Курской области

Освобождение курского приграничья от ВСУ станет первым шагом на пути к прекращению огня на Украине, считает депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) он указал, что Токио должен продемонстрировать свою позицию по миру и поддержать усилия президента США Дональда Трампа.

«Тот факт, что Россия вернула контроль над Курской областью, станет значительным событием на пути к прекращению огня. <…> Если информация о том, в каких странах Украина держит полученную ей помощь, станет публичной, то это [тоже] будет иметь значительное влияние», — подчеркнул он.

После освобождения Курской области Владимир Зеленский лишился важного козыря на будущих переговорах по урегулированию конфликта, считает председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сенатор обратил внимание, что зарубежные СМИ приходят к одному мнению в данном контексте.

«Зарубежные СМИ единодушны в оценке политических последствий освобождения Россией Курской области. Главный вывод — Зеленский лишается важного козыря на будущих переговорах», — написал он.

Ранее Зеленский признавался, что целью вторжения ВСУ был политический торг на будущих переговорах и пленение населения ради дальнейшего обмена на военнослужащих.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что взятие Покровска является одной из главных задач российской армии после освобождения Курской области, поскольку это важнейший пункт для ВСУ, который открывает путь к направлению Славянск — Краматорск.

«Сейчас основные бои происходят в Донбассе. Вокруг Покровска, важнейшего пункта для ВСУ и логистики. Тот город, который открывает путь к агломерации Славянск — Краматорск. Это направление приоритетное», — поделился Дандыкин.

По его словам, не менее важным сейчас является и создание зоны безопасности на границе с Сумской областью.

«Идут напряженные бои и на Харьковщине, и направление по созданию зоны безопасности на границе с нашими регионами, прежде всего с Сумской областью. Надо помнить, что сам город Сумы находится от наших позиций менее чем в 30 километрах. Враг там будет пытаться перебрасывать резервы. Боевая работа идет на всех направлениях», — заключил Дандыкин.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ после освобождения Курщины продолжают громить ВСУ на других направлениях, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, российские войска должны стереть «нацистскую мразь» с лица земли. Он также обратил внимание, что регион был освобожден в пасхальную неделю. Как указал политик, это произошло накануне 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!» — написал Медведев.

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