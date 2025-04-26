Дана оценка действиям армии России в Курской области Депутат Колесник: под Курском армия России доказала, что ее нельзя победить

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Освобождением Курской области от Вооруженных сил Украины армия России доказала, что ее невозможно победить, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, разгром ВСУ в регионе приблизит падение власти президента Украины Владимира Зеленского.

Армия России продемонстрировала непобедимый дух и силу. Это приблизит конец власти Зеленского, который уничтожил всех своих конкурентов, погубил сотни тысяч украинцев, переругался со всеми, страна в разрухе. Клоуном был хорошим, работал бы им, — отметил Колесник.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. По его словам, украинские войска были выбиты из приграничного региона.

Позднее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что военнослужащие ВС РФ подняли российский флаг над селом Горналь. Это последний населенный пункт Курской области, который до этого момента контролировали ВСУ. Журналист также опубликовал кадры, как бойцы подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса ВС России устанавливают триколор.