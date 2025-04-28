«Град» разнес ВСУ под Сумами, удар по пехоте: успехи ВС РФ к утру 28 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ

Артиллеристы-десантники Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли артиллерийский удар из систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» по скоплению пехоты ВСУ в районе Часова Яра, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 28 апреля?

Артиллеристы ударили по скоплению пехоты ВСУ

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 „Град“ Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли артиллерийский удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Часова Яра ДНР», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы работают в тесном сотрудничестве с расчетами беспилотных летательных аппаратов разведывательных подразделений. Операторы дронов занимаются обнаружением целей, передачей их координат и объективным контролем результатов поражения.

Эскадрилью БПЛА ВСУ уничтожили над Крымом и Черным морем

Шесть украинских беспилотников уничтожили силами ПВО в вечернее время над Крымом и Черным морем, сообщило Министерство обороны России. Все дроны были самолетного типа.

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«В период с 20:50 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над акваторией Черного моря», — следует из сообщения военного министерства.

Кадыров раскрыл результат удара «Градами» по ВСУ на Сумском направлении

Российские военнослужащие нанесли удар по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении с использованием установок «Град», заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, противник понес тяжелые потери.

«По координатам скопления были нанесены точные удары из установок „Град“. В результате противник понес серьезные потери, его силы были полностью уничтожены», — отметил Кадыров.

Российские саперы разминировали район Херсонской области

Инженерно-саперные подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» выполнили задачу по разминированию районов Херсонской области, в том числе заминированных ВСУ с помощью гексакоптера «Баба-яга», сообщили в Минобороны России.

«На левом берегу Днепра инженерно-саперные подразделения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск „Днепр“ продолжают выполнять задачи по разминированию участков дорог и различных районов Херсонской области для оказания помощи мирному населению. Отдельные районы, очищенные от мин саперами „Днепра“, подверглись минированию украинскими националистами при помощи гексакоптера „Баба-яга“», — сказали в МО РФ.

ВСУ за сутки потеряли пять станций Starlink

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли 36 пунктов управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожено четыре орудия полевой артиллерии и 11 минометных расчетов. Также уничтожено 36 пунктов управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink, восемь полевых складов боеприпасов противника», — сказал он.

Кроме того, расчетами противовоздушной обороны уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинских войск, отметил Бигма.

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