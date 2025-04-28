Кадыров раскрыл результат удара «Градами» по ВСУ на Сумском направлении Кадыров: ВСУ понесли потери после удара «Градами» на Сумском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров

Российские военнослужащие нанесли удар по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении с использованием установок «Град», заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, противник понес тяжелые потери.

По координатам скопления были нанесены точные удары из установок «Град». В результате противник понес серьезные потери, его силы были полностью уничтожены, — отметил Кадыров.

Ранее в курском приграничье в зоне ответственности Северной группировки войск бойцы ВСУ сдавались в плен целыми группами. Российские военнослужащие сообщили, что ежедневно уничтожают резервы противника артиллерией, беспилотниками и барражирующими боеприпасами. В Минобороны эти данные не комментировали.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России возобновили накаты на позиции украинской армии под Купянском в Харьковской области. Активизация наблюдается в тех населенных пунктах, где до этого фиксировалось непродолжительное затишье. В целом действия российских сил возобновились на многих участках, не только в Харьковской области. Можно наблюдать и общее продвижение российской армии, резюмировал военэксперт.