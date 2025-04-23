Российские силы возобновили накаты на украинскую армию Марочко: российские военные возобновили накаты на позиции ВСУ под Купянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные возобновили накаты на позиции Вооруженных сил Украины под Купянском в Харьковской области, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, активизация наблюдается в тех населенных пунктах, где до этого фиксировалось непродолжительное затишье. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

ВС РФ возобновили накаты на украинские позиции в районах населенных пунктов Кондрашовка, Кучеровка, Петропавловка, Ивановка и Колесниковка, — указал Марочко.

Он добавил, что в целом действия ВС РФ возобновились на многих участках, не только в Харьковской области. Можно фиксировать общее продвижение российской армии.

При этом украинские силы не намерены сдаваться без боя. Они пытаются контратаковать, однако на данный момент безуспешно.

Ранее Марочко отметил, что контратаки ВСУ влияют на скорость продвижения войск ВС России, замедляют их. Но украинцы не в состоянии полностью остановить продвижение российских военных. Бойцы ВС РФ ведут активные бои в районе Волчанских Хуторов, не оставляя противнику ни единого шанса закрепиться.

На данный момент российские военные взяли под контроль порядка 80% территории Донецкой Народной Республики. Еще предстоит сделать то же самое с крупными населенными пунктами ДНР: Константиновка, Краматорск, Славянск и Дружковка.