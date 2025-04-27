Эскадрилью БПЛА ВСУ уничтожили над Крымом и Черным морем Минобороны РФ: шесть БПЛА ВСУ сбили над Крымом и акваторией Черного моря

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ВС Украины

Шесть украинских беспилотников уничтожили силами ПВО в вечернее время над Крымом и Черным Морем, сообщило Министерство обороны России. Все дроны были самолетного типа.

В период с 20.50 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над акваторией Черного моря, — следует из сообщения военного министерства.

27 апреля в оборонном ведомстве рассказали, что два беспилотника ВСУ атаковали Республику Крым. БПЛА сбили в период с 08:20 до 08:45 мск. Еще пять беспилотников ВСУ атаковали ночью Брянскую область. Все БПЛА сбили в период с 23:00 до 04:00 мск. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Ранее Гладков рассказал, что храмовый комплекс Новый Иерусалим, разрушенный в результате атаки украинских беспилотников, будет не только восстановлен, но и расширен. По его словам, до 9 мая планируется формирование попечительского совета и разработка мастер-плана предстоящих работ.

Кроме того, руководитель Валуйского округа Белгородской области Алексей Дыбов заявил, что после атаки ВСУ на территории «Нового Иерусалима» осталась лишь часовня Божией Матери. Остальное было уничтожено пламенем, уточнил он.