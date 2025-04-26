Гладков озвучил дальнейшую судьбу разрушенного «Нового Иерусалима» Гладков: разрушенный «Новый Иерусалим» будет восстановлен и расширен

Фото: Евгений Мартынов/ТАСС

Сгоревший храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Белгородской области

Храмовый комплекс «Новый Иерусалим», разрушенный в результате атаки украинских беспилотников, будет не только восстановлен, но и расширен, сообщил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, до 9 мая планируется формирование попечительского совета и разработка мастер-плана предстоящих работ.

Договорились, что до 9 мая проведем совещание, создадим попечительский совет, разработаем мастер-план. И начнем не просто восстановление, а увеличим площадь и количество объектов. Исходя из задумки схииеромонаха Феодора и благословения Владыки, — рассказал губернатор.

Ранее глава Белгородской области рассказал, что ВСУ намеренно атаковали храмовый комплекс, располагавшийся в селе Сухарево, в пасхальную неделю. По его словам, «Новый Иерусалим» полностью выгорел, так как украинские войска не давали тушить пожар, возникший в результате нападения. Гладков выразил благодарность всем, кто пытался спасти комплекс, подчеркнув, что противник будет обязательно разбит.

Кроме того, руководитель Валуйского округа Белгородской области Алексей Дыбов заявил, что после атаки ВСУ на территории «Нового Иерусалима» осталась лишь часовня Божией Матери. Остальное было уничтожено пламенем, уточнил он.