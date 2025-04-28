В РФ выразили опасения насчет объявленного перемирия в дни 80-летия Победы Военэксперт Дандыкин заявил, что Украина нарушит перемирие в дни 80-летия Победы

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ВС Украины

Украина может нарушить перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в дни празднования 80-летия Победы, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, армия РФ готова дать жесткий отпор ВСУ, если они в это время пойдут в атаку на Курском или Херсонском направлениях.

Маловероятно, что Украина последует такому перемирию. Для них 80-летие Победы ничего не значит, судя по тому, что они собираются 9 мая День Европы отмечать. Если они будут бить, мы же не можем просто наблюдать, как это все происходит, если они пойдут в атаку на том же Курском направлении или на Херсонском. Это правильно с точки зрения логики событий. А вот с точки зрения следования к тому, что они ненавидят все, что связано с этим праздником, конечно, они будут нарушать это перемирие, — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что российская сторона уже приняла превентивные меры, включая отмену массовых мероприятий. По словам военного эксперта, они позволят минимизировать риски для гражданского населения.

Мы сделали превентивные меры, в частности отменили концерт на Красной площади, чтобы не подвергать риску людей. У меня есть ощущение, что они, конечно же, постараются все это использовать в своих целях. Это в очередной раз покажет, что есть абсолютно отмороженные нацисты, которые воспринимают святой для нас праздник как возможность для того, чтобы проказничать, — резюмировал Дандыкин.

Ранее стало известно, что перемирие на Украине, объявленное Путиным в дни 80-летия Победы, будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Также в Кремле заявили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если оно будет нарушено.