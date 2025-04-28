Минобороны Германии связало максимальную угрозу для НАТО с Россией Писториус заявил о максимальной угрозе НАТО из-за победы России на Украине

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Берлин продолжит помогать Киеву даже в случае прекращения поддержки со стороны США, сообщает Tagesschau со ссылкой на главу Минобороны Германии Бориса Писториуса. По его мнению, победа России в конфликте с Украиной создаст максимальную угрозу для НАТО.

Если Украина проиграет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину или даже ее значительную часть, то это создаст максимальную угрозу для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдавия и Грузия, — сказал Писториус.

Министр подчеркнул, что дальнейшая военная помощь Киеву закреплена в коалиционном соглашении кабмина ФРГ. Все должны понимать, что речь идет о солидарности с Украиной, а также о «безопасности и мире в Европе».

Ранее Писториус после заседания в формате «Рамштайн» заявил, что перемирие на Украине кажется недостижимым в ближайшем будущем. По его словам, Берлин продолжит обеспечивать Киев военной помощью.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия «не желает установления мира», поэтому страны Евросоюза должны усилить давление на Москву. Украина же, по ее словам, продемонстрировала готовность к перемирию.