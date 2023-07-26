Коц заявил о самом массовом вылете Ту-95 в СВО: что пишут военкоры 26 июля ВСУ потеряли больше 30 единиц бронетехники под Работино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-95МС

Российские военные корреспонденты и блогеры рассказали о попытках ВСУ наступать в районе населенного пункта Работино. Андрей Медведев прокомментировал арест социолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом в перечень иноагентов) по статье об оправдании терроризма. Коц оценил максимальный залп стратегических бомбардировщиков Ту-95. О чем пишут военкоры 26 июля — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «ВСУ пошли в атаку большими силами в Работино»

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что ВСУ понесли потери при попытке наступать на поселок Работино на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Вот ведь тенденции. В Работино противник пошел вперед большими силами — больше и потеряли. Так ведь многие и говорили: чем больше группа, тем жирнее мишень», — отметил журналист.

Ранее 26 июля глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о начале новой волны «контрнаступления» ВСУ в Запорожье. По информации Рогова, Киев задействовал «максимальные силы» на Ореховском направлении.

Геннадий Алехин: «ВС РФ расширяют плацдарм под Купянском»

Полковник запаса Геннадий Алехин сообщает об успехах ВС РФ в районе реки Жеребец на участке Сватово — Кременная в ЛНР и реки Оскол под Купянском в Харьковской области.

«Под контроль РФ перешли три населённых пункта непосредственно на границе Харьковской и Луганской областей. Наши продолжают активно действовать вдоль реки Жеребец и расширяют плацдарм на противоположном берегу реки Оскол. Там очень активно работают ВКС, артиллерия и, что особенно важно, инженерно-сапёрные подразделения. Минирование проходит по флангам наших наступающих подразделений, а также вдоль полевых дорог», — подчеркнул Алехин.

Фото: МО РФ

Андрей Руденко: «На Авдеевском направлении отбито семь атак ВСУ»

Военный репортер Андрей Руденко назвал количество контратак ВСУ на Авдеевском направлении в ДНР. По информации военкора, все попытки были отбиты.

«За сутки враг предпринял семь попыток контратаки на наши позиции на Авдеевском направлении. Все атаки в вечернее и ночное время. Во всех случаях враг наступал численностью до двух штурмовых отделений. В сопровождении в каждом случае была одна ББМ: 5 раз — БМП, 2 раза — MaxxPro. Одна БМП подорвалась на мине, еще одна — уничтожена ПТУРом. Все контратаки противника отбиты», — написал Руденко.

Андрей Медведев: «Кагарлицкий в принципе не любит власть»

Публицист Андрей Медведев прокомментировал уголовное преследование социолога Борис Кагарлицкого, которому 26 июля были предъявлены обвинения в оправдании терроризма. По версии адвоката Сергея Ерохина, поводом стала публикация Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту в 2022 году.

«Стоит понимать, что как советский интеллигент Кагарлицкий в принципе не любит власть и не доверяет ей. Но это все не преступление. Кагарлицкий иноагент, но он этого и не скрывает. Он оппозиционер, и был им ещё в СССР. Ему не нравится СВО, но у нас вообще-то много людей, кому она не нравится. Много людей из бизнеса против СВО, но они продолжают работать в России, потому что другой Родины у них нет. Его рассуждения могут быть спорными, но это вот прямо точно оправдание?» — спрашивает Медведев.

Сыктывкарский городской суд арестовал социолога на два месяца.

Владимир Рогов: «Киев бросил максимальные силы на Работино»

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ бросили в наступление на Работино «максимальные силы».

«Киев бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на Ореховском направлении. Сегодня ранним утром после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов ВСУ пошли на штурм наших позиций в районе Работино. Основной удар противник нанёс северо-восточнее поселка», — подчеркнул общественный деятель.

Позднее Рогов добавил, что по итогам двух волн наступления ВС РФ удержали позиции. ВСУ потеряли 22 танка, 10 БМП, а также более 100 человек личного состава.

Александр Коц оценил суммарный залп Ту-95 над Каспийским морем

Военный корреспондент Александр Коц оценил максимальный залп 12 стратегических ракетоносцев Ту-95. Военкор отметил, что модификация Ту-95МС16 позволяет нести 16 крылатых ракет Х-55 на каждом самолете.

«12 стратегических бомбардировщиков Ту-95 сегодня вылетели из пунктов базирования и, как сообщают в Киеве, запустили ракеты с Каспия. Что-то я не припомню такого массового вылета стратегов. Ту-95МС является носителем крылатых ракет Х-55. В модификации Ту-95МС6 в грузовом отсеке на многопозиционной пусковой установке барабанного типа размещается шесть таких ракет. В модификации Ту-95МС16 в дополнение к внутрифюзеляжной пусковой установке предусмотрена подвеска ещё десяти ракет Х-55 на четырёх подкрыльевых держателях», — подсчитал Коц.

Вечером 26 июля украинские СМИ и российские Telegram-каналы сообщили о взлете 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ту-95МС

«Свидетели Байрактара» оценили количество подбитой под Работино бронетехники

Авторы Telegram-канала «Свидетели Байрактара» военкоры Александр Харченко и Сергей Шилов привели предварительные данные по потерям ВСУ в бронетехнике при попытке атаковать Работино.

«Под Работино жарко. Противник идёт вперёд большими силами. Дождался утра и пошёл в атаку. Количество подбитой техники оценить сложно, но, по предварительной информации, это около 10 танков, 10 ББМ, в том числе Bradley и одна ИМР [инженерная машина заграждения]», — указано в публикации.

Военкоры высоко оценили действия армейского спецназа «Осман». «Хорошо работают беспилотниками и ПТУРами. Над полем боя работает армейская авиация и пополняет количество звёздочек на борт», — уточнили они.

Борис Рожин: «ВСУ задействовали резервы под Работино»

Военный эксперт Борис Рожин отмечает, что ВСУ используют резервы для продолжения атак на Работино в Запорожье.

«Противник, несмотря на серьезные потери в бронетехнике, продолжает атаки в районе Работино, используя свежие силы, переброшенные на этот участок. Продолжается интенсивный огонь артиллерии противника, которая стремится подавить работу российской артиллерии. На текущий момент основные позиции нашими войсками удерживаются, существенных результатов противник не добился», — написал Рожин.

В июле это одна из наиболее мощных атак на Работино, отмечает эксперт. В Минобороны заявили, что атаки ВСУ в районе населенного пункта отражены.

Читайте также:

РФ отразила две волны атаки ВСУ в Запорожье: новости СВО на вечер 26 июля

ФСБ разгромила нарколабораторию Киева в Шатуре: как ВСУ атакуют РФ 26 июля

РЭБ России против дронов ВСУ: как работает, какие новые БПЛА получат ВС РФ

Рожин заявил о тяжелой ситуации под Бахмутом: что пишут военкоры 25 июля