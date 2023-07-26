«РВ»: ВСУ потеряли 21 танк в «мясорубке» у Работино

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины потеряли 21 танк и 10 БМП в районе деревни Работино, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации канала, несмотря на потери украинская армия продолжает наступление на Запорожском фронте. Атаки отбивают бойцы 71-й гвардейского мотострелкового полка при поддержке соседей — 291 полка.

Мясорубка у Работино: Враг потерял 31 танк и БМП, но продолжает наступление на Запорожском фронте, — говорится в сообщении.

Кроме того, канал сообщает, что ВС РФ захватили в плен группа боевиков ВСУ.

Ранее 26 июля глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ бросили «максимальные силы» на Ореховское направление в Запорожской области. По его словам, украинская сторона стремится прорвать линию российской обороны.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ с утра 26 июля пытаются прорвать оборону в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка в Запорожской области. По его словам, украинская сторона несет значительные потери.