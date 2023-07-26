Социологу Кагарлицкому предъявлены обвинения по статье о терроризме ФСБ предъявила социологу Кагарлицкому обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Борис Кагарлицкий

ФСБ официально предъявила социологу Борису Кагарлицкому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Ерохова. Кагарлицкому грозит до семи лет лишения свободы.

Адвокат пояснил, что дело социолога расследуется Управлением ФСБ по Республике Коми, поэтому тот после задержания был доставлен в Сыктывкар, где ему будет избрана мера пресечения. Ерохов добавил, что его подзащитный свою вину не признает.

В своей деятельности профессор Борис Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство, — сказал юрист.

О том, что в отношении Кагарлицкого возбуждено уголовное дело, накануне сообщила адвокат Юлия Кузнецова. Об этом ей стало известно в ходе обыска у психолога Александра Арчагова, который проходил в рамках дела против Кагарлицкого.

Ранее сообщалось о задержании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте Стрелкова до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать свою вину в суде.