Адвокат раскрыл детали уголовного дела против Бориса Кагарлицкого Адвокат Ерохов: на социолога Кагарлицкого завели дело за пост про Крымский мост

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Социолог Борис Кагарлицкий

Социолог Борис Кагарлицкий (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал фигурантом уголовного дела по статье «оправдание терроризма» за пост 2022 года о взрыве на мосту через Керченский пролив, сообщил NEWS.ru его адвокат Сергей Ерохов. Взрыв на мосту произошел 8 октября 2022 года и был квалифицирован российским следствием как теракт.

Кагарлицкому предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Управление ФСБ по Республике Коми посчитало, что такое оправдание содержится в прошлогоднем посте Бориса Юльевича о взрыве на Крымском мосту и возбудило уголовное дело, — пояснил Ерохов.

По словам юриста, поскольку дело возбуждено и расследуется в Сыктывкаре, Кагарлицкий этапирован туда. В среду, 26 июля, суд изберет ему меру пресечения. Сергей Ерохов также сообщил о позиции защиты по делу Кагарлицкого.

В своей деятельности профессор Борис Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство, — добавил адвокат.

Ранее стало известно, что ФСБ официально предъявила Борису Кагарлицкому обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. О том, что в отношении Кагарлицкого возбуждено уголовное дело, сообщила накануне адвокат Юлия Кузнецова. Об этом ей стало известно в ходе обыска у психолога Александра Арчагова, который проходил в рамках дела против социолога.

Борис Кагарлицкий — социолог, известный своими левыми взглядами. Во времена СССР был левым диссидентом, в 1982 году более года пробыл в заключении, будучи обвиняемым по делу об «антисоветской пропаганде». В постсоветские годы стал публицистом, симпатизировал левой оппозиции.