«РВ»: 12 бомбардировщиков Ту-95 ВКС России атаковали Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-95МС

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что 12 бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России атаковали Украину. По данным канала, также были зафиксированы пуски ракеты из Каспийского моря. Минобороны Росси не подтверждало данную информацию.

12 бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России атакуют Украину. Фиксируются пуски ракет из района Каспийского моря. Ракеты в пути, тревога в стране еще не объявлена, — указано в сообщении.

Telegram-канал Zvezdanews позже сообщил, что в Хмельницкой области прогремели взрывы. Военкор Юрий Котенок добавил, что взрывы раздались во Львовской, Сумской и Черниговской областях. Также он опубликовал видео пролета крылатых ракет.

Военный корреспондент Евгений Поддубный до этого сообщил, что ВСУ наносят хаотичные удары по Донецку и Горловке из ствольной и реактивной артиллерии. Он отметил, что о пострадавших информации пока нет. В Минобороны России не комментировали данное сообщение.

Пресс-служба Минобороны РФ ранее сообщила, что подразделения Вооруженных сил России успешно отразили атаку украинских войск в районе Работино в Запорожской области. По данным ведомства, противник также предпринимал попытки наступления в ДНР.

Кроме того, на Краснолиманском направлении украинские войска четыре раза безуспешно пытались прорвать российскую оборону, потеряв 190 бойцов. Более того, на этом участке линии соприкосновения российским военным удалось продвинуться на 2,7 км вглубь обороны ВСУ.