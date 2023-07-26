Поддубный заявил, что ВСУ наносят хаотичные артудары по Донецку и Горловке

Фото: Markus Rauchenberger/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ наносят хаотичные удары по Донецку и Горловке из ствольной и реактивной артиллерии, сообщил в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный. Он отметил, что о пострадавших информации пока нет. В Минобороны России не комментировали данное сообщение.

Бьют боевики из ствольной и реактивной артиллерии. В Донецке в эти минуты под обстрелом сразу несколько районов города, — написал он.

Репортер ВГТРК Андрея Руденко опубликовал видео обстрелов.

Пресс-служба Минобороны РФ ранее сообщила, что подразделения Вооруженных сил России успешно отразили атаку украинских войск в районе Работино в Запорожской области. По данным ведомства, противник также предпринимал попытки наступления в ДНР.

Кроме того, на Краснолиманском направлении украинские войска четыре раза безуспешно пытались прорвать российскую оборону, потеряв 190 бойцов. Более того, на этом участке линии соприкосновения российским военным удалось продвинуться на 2,7 км вглубь обороны ВСУ.

В боестолкновениях на Донецком направлении ВСУ потеряли порядка 210 солдат, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, три самоходки Krab, гаубицы М119, а также Д-20 и Д-30. В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка в ДНР были поражены склады с боеприпасами 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.