Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в районе Работино

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России успешно отразили атаку украинских войск в районе Работино в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, противник также предпринимал попытки наступления в ДНР.

На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожены два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — рассказали в министерстве.

Кроме того, на Краснолиманском направлении украинские войска четыре раза безуспешно пытались прорвать российскую оборону, потеряв в итоге 190 бойцов. Более того, на этом участке линии соприкосновения российским военным удалось продвинуться на 2,7 км вглубь обороны ВСУ.

В боестолкновениях на Донецком направлении ВСУ потеряли порядка 210 солдат, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, три самоходки Krab, гаубицы М119, а также Д-20 и Д-30. В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка в ДНР были поражены склады с боеприпасами 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли несколько бронемашин американского производства M2 Bradley в боях у Орехова в Запорожской области. Атакующие украинские подразделения бросили технику и были вынуждены бежать после мощного ответного удара российских артиллеристов.