ВСУ бросили у Орехова американскую технику после мощного удара ВС РФ «РВ»: российские войска отразили наступление ВСУ у Орехова в Запорожской области

Фото: МО Украины

Украинские военные отступили с поля боя в районе Орехова, бросив там не менее десяти танков и американских бронемашин M2 Bradley, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Атакующие подразделения ВСУ были вынуждены бежать после мощного ответного удара российских артиллеристов.

По данным канала, боестолкновения развернулись рано утром 26 июля. Противник пошел в наступление с расчетом прорвать оборону в зоне ответственности 291-го полка ВС РФ и зайти в село Работино.

Украинские войска атаковали волнами при поддержке авиации и тяжелой бронетехники. Это не помогло им добиться успеха — нарвавшись на плотный артиллерийский огонь, подразделения ВСУ понесли значительные потери. Огнем из гаубиц, реактивной артиллерии и противотанковых ракетных комплексов удалось поразить не менее семи единиц техники противника. Также в бой вступили танки и армейская авиация ВС РФ. Украинским солдатам пришлось спасаться бегством, бросая бронемашины западного производства.

Ранее военкор Александр Сладков допустил попытку ВСУ развернуть наступление в Запорожской области с расчетом выйти к Мелитополю. По его словам, это стало возможным после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас, когда водохранилище пересохло, противник может выдвинуться к побережью Азовского моря.