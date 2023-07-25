Рожин заявил о тяжелой ситуации под Бахмутом: что пишут военкоры 25 июля ВСУ активизировали наступление у Клещеевки

Фото: МО Украины

Российские военные корреспонденты и блогеры сообщают, что в районе Клещеевки под Артемовском (Бахмутом) идут тяжелые бои. Геннадий Алехин рассказал о переброске резервов ВСУ в Купянск. Герман Куликовский объяснил, как западная военная помощь попадает на Украину. А Евгений Поддубный узнал, что союзники просят беречь Киев прежде всего. О чем пишут военкоры 25 июля — в материале NEWS.ru.

Геннадий Алехин: «Боевая техника ВСУ движется в сторону Купянска»

Полковник запаса Геннадий Алехин (Адекватный Харьковчанин) сообщает, что ВСУ перебрасывают резервы в район Купянска, чтобы удержать фронт на Харьковском направлении.

«В течение последних двух дней и сегодняшнего утра идёт оживление движения ВСУ через Чугуев и Харьков. Транзитом перемещается боевая техника и направляется в сторону Купянска, где фронт, во всяком случае некоторые его участки, трещат по швам. ВСУ уже тяжело сдерживать наступательный натиск подразделений и частей западной группировки российских войск, хотя широкомасштабным это наступление не назовёшь», — подчеркивает Алехин.

Геннадий Алехин также рассказал, что украинскому националистическому спецподразделению «Кракен» позволяют грабить элитные коттеджи в Харьковской области.

«Украинская прокуратура закрывает глаза, им позволяется грабить элитные коттеджи в посёлках, которые расположены между Харьковом и Белгородом. Там они хорошо наживаются. Им также дан своеобразный карт-бланш заниматься деятельностью заградительных отрядов», — сообщил Алехин со ссылкой на показания украинских пленных.

Фото: МО Украины

Евгений Поддубный: «Союзники просят Киев беречь технику»

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что союзники просят Киев беречь дорогостоящую военную технику и полагаться на «человеческий фактор».

«Партнёры киевского режима всё чаще высказывают недовольство, что ВСУ теряют много боевых машин и шокированы результатом украинского «контрнаступа». Немецкий обозреватель Райнхард Лаутербах приводит мнение иностранных военных экспертов, считающих, что в новой тактике ведения боев Украина должна больше ориентироваться на «человеческий фактор». То есть, говорит Лаутербах, «им лучше сжечь своих солдат, чем дорогую западную технику», — пишет Поддубный.

Журналист подчеркнул, что с последним «украинское командование справляется на отлично».

Андрей Руденко: «ВСУ обстреливают Донецк из мести»

Военный репортер Андрей Руденко считает, что ВСУ обстреливают Донецк из мести за безуспешное наступление.

«ВСУ наносят хаотичные удары по Донецку — это месть за успех ВС РФ на Авдеевском направлении. Контрнаступление трещит по швам по всей линии соприкосновения. Продвинуться вперед они не могут из-за мужества российских бойцов, которые насмерть, не давая вражеской технике пробить оборону», — подчеркнул Руденко

Журналист также прогнозирует повторение атак на Крымский мост, хотя «даже на Украине не понимают, какой в них смысл».

«Министр обороны Украины заявил, что по Крымскому мосту будут нанесены новые удары. Даже в украинских пабликах отмечают, что нет смысла наносить удары по гражданскому объекту и потом ждать ответ. Но я уверен, руководство Украины продолжит это делать, подставляя собственный народ», — подчеркнул Руденко.

Ходаковский объяснил, чем западная тяжелая техника лучше российской

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский перечислил характеристики, по которым, как он считает, поставляемое Киеву тяжелое вооружение превосходит некоторое российское.

«В одном они сейчас нас переигрывают — в точности импортных средств поражения. Ну и традиционно — в дальности. Если по нашему москитному воздушному флоту (флоту БПЛА. — NEWS.ru) мы выравнялись, а местами и опережаем, благодаря гаражно-коленочному производству, то в вопросах тяжёлых систем мы опираемся на ту базу, под которую отформатирована наша промышленность — в этой сфере положение в одночасье не изменить», — высказал мнение Ходаковский.

Даниил Безсонов о боях в Клещеевке: «Ситуация тяжёлая, но отбились»

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на бойцов на Артемовском фронте прокомментировал оперативную обстановку в районе Клещеевки — поселка к юго-западу от Артемовска.

«Спросил у товарища из района Клещеевки по ситуации и потере посёлка. Вот ответ: „Ситуация тяжёлая, но отбились. Держимся“», — передал информацию Безсонов.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВСУ заняли несколько высот в районе Клещеевки и смог зайти в юго-западную часть поселка. Минобороны эту информацию не комментировало.

Фото: РИА Новости

Куликовский допустил, что поставки оружия на Украину шли через порт Рени

Военный эксперт Герман Куликовский допустил, что поставки военной помощи Киеву могли идти через дунайский порт Рени. При этом основная часть грузов поставляется на Украину по суше, считает эксперт.

«Основной поток оружия, идущий из США, попадает в Европу через порты Нидерландов, Германии и Польши, после чего в основном железной дорогой и автотранспортом добирается до границы Польши и Украины, которую и пересекает. Морской путь от Роттердама до низовьев Дуная, где можно разгрузиться в Рени и Измаиле, составляет 10—14 дней. Этот путь снимает массу ограничений, регулярно возникающих при перевозках по ж/д и автотранспортом — в Европе часто приходится сталкиваться с так называемыми негабаритными местами, — объяснил Куликовский.

Военэксперт также подчеркнул, что даже небольшой речной сухогруз грузоподъемностью пять — семь тысяч тонн — «это пара немаленьких эшелонов».

Борис Рожин: «ВСУ усилили нажим под Клещеевкой»

Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что ситуация в районе Клещеевки под Артемовском продолжает обостряться.

«Противник усиливает нажим на поселок с запада и юго-запада, заняв еще несколько возвышенностей и лесопосадок рядом с селом», — сообщил Рожин.

Минобороны эту информацию не комментировало.

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