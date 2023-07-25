В Сети появилось видео последствий обстрела частного сектора в Донецке

Фото: РИА Новости

Военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram опубликовал видео последствий обстрела частного сектора в Донецке 24 июля. На кадрах видны разрушенные стены домов, разбитые окна и крыши.

Обстрел со стороны ВСУ с применением РСЗО. Прямое попадание в жилой дом, — подписал видеозапись журналист.

Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка. Кроме того, местные Telegram-каналы публиковали фотокадры с поднимающимся вверх густым серым дымом.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили четыре снаряда по Куйбышевскому и Кировскому районам из «натовского калибра» 155 мм. Еще 17 снарядов такого же калибра выпустили по Петровскому району Донецка и Ясиноватскому району.

Кроме того, около 15:40 по Горловке выпустили пять снарядов калибра 152 мм.

23 июля ВСУ тоже обстреляли территорию ДНР. За 10 минут было зафиксировано 11 атак, уточнили в СЦКК. Для обстрела республики украинская армия использовала снаряды 155 мм. Через пять минут ВСУ выпустили еще четыре боеприпаса того же калибра по Петровскому району Донецка.