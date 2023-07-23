ВСУ обстреляли территорию ДНР 11 раз за 10 минут

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины снова обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в официальном Telegram-канале. За 10 минут было зафиксировано 11 атак.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04.20 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район), — сказано в заявлении.

Для обстрела республики украинская армия использовала снаряды 155 миллиметров. Через пять минут ВСУ выпустили еще четыре боеприпаса того же калибра по Петровскому району Донецка. В 04:30 часов по московскому времени по Ясиноватскому району прилетело четыре снаряда.

Ранее стало известно, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне специальной военной операции на Украине при обстреле ВСУ. Трагедия произошла в районе населенного пункта Пятихатка. Также при атаке гражданского автомобиля был ранен фотокорреспондент Константин Михальчевский, военкор «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шилков. Они получили осколочные ранения и переломы. В настоящее время пострадавшие находятся в медучреждениях.