ВСУ обстреляли несколько районов Донецка из «натовского калибра» СЦКК: ВСУ обстреляли Куйбышевский, Кировский и Ясиноватый районы снарядами калибра 155 мм

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram. Кроме того, местные Telegram-каналы публикуют фотокадры с поднимающимся вверх густых серым дымом.

Обстрел Куйбышевского района г. Донецк, — пишет военкор.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили четыре снаряда по Куйбышевскому и Кировскому районам из «натовского калибра» 155 мм. Еще 17 снарядов такого же калибра выпустили по Петровскому району Донецка и Ясиноватскому району.

17:00 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, — говорится в сообщении.

Кроме того, около 15:40 по Горловке выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра.

23 июля ВСУ снова обстреляли территорию ДНР. За 10 минут было зафиксировано 11 атак, уточнили в СЦКК. Для обстрела республики украинская армия использовала снаряды 155 миллиметров. Через пять минут ВСУ выпустили еще четыре боеприпаса того же калибра по Петровскому району Донецка.