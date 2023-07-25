Корабль ЧФ уничтожил два катера со взрывчаткой: как ВСУ атакуют РФ 25 июля ВСУ выпустили 70 боеприпасов по Белгородской области

Фото: МО Украины

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Белгородской области сбит турецкий беспилотник самолетного типа. В Черном море утонул британский дрон Meggitt BTT-3 Banshee. Минобороны РФ сообщило о безуспешной атаке ВСУ на патрульный корабль «Сергей Котов». Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки по селу Щетиновка было выпущено десять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — пять, по селу Нехотеевка — три. В селе Красный Хутор ВСУ сбросили с беспилотников три взрывных устройства. По словам губернатора, в селе Наумовка с дронов сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

«В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый — зафиксировано 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в Грайворонском городском округе по окраине села Козинка выпущено пять минометных и шесть артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли село Репяховка и окраину поселка Прилесье. Всего зафиксировано 11 и 6 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

«В селе Графовка атаковали с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий. В селе Поповка противник сбросил с БПЛА два неустановленных взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет», — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда, по селу Муром и хутору Стадников — по два, по МАПП «Шебекино» — 9. В результате обстрелов городского округа пострадавших и разрушений нет.

Фото: t.me/vvgladkov

Какой беспилотник сбили в Белгородской области

Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа. Как пишет канал, по предварительной информации, дроном оказался турецкий Bayraktar. Его сбили вечером 24 июля вблизи населенного пункта Илек-Кошары в Ракитянском районе на северо-западе региона. Поселок расположен в 14 километрах от границы с Украиной.

Baza отмечает, что в результате падения беспилотника никто не пострадал. О разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

Что известно об атаке патрульного корабля в Черном море

Минобороны РФ сообщило, что сегодня ночью ВСУ попытались атаковать двумя безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов», выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря. По данным ведомства, оба украинских катера уничтожены огнем российского корабля. В результате инцидента пострадавших нет.

«Два дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля на дистанции 1000 и 800 метров», — уточнили в Минобороны.

Фото: severnoepkb.ru Патрульный корабль «Сергей Котов» ВМФ РФ

Какой дрон упал в Черном море

Telegram-канал Mash сообщил, что в черноморских водах Сочи нашли упавший британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee. По информации канала, дрон обнаружил экипаж пассажирского судна Сочи — Новороссийск примерно в трёх морских милях от берега в районе села Зубовая Щель. Оперативные службы прибыли к месту находки, достали дрон с размахом крыльев 2,5 метра и отправили на экспертизу. Местные власти не комментировали эту информацию.

По данным Mash, BTT3 Banshee был разработан в 1980-х годах для обучения систем ПВО. Лёгкий дрон состоит из кевлара и стеклопластика и используется более чем в 40 странах. Беспилотник мог быть переоборудован в разведывательный или даже ударный, уточнили в Mash.

В каком регионе произошла диверсия на ж/д

Telegram-канал SHOT сообщил, что неизвестный мужчина поджег релейный шкаф на железной дороге в Липецкой области и скрылся. Подозреваемого разыскивает полиция. По данным SHOT, инцидент произошел на перегоне Сенцово — Липецк. Порчу релейного шкафа заметил электромеханик, который вызвал экстренные службы. Те обнаружили следы поджога, но повреждений оборудования не выявили. На месте были найдены икона, покрывало, пластиковая бутылка, пачка от сигарет и черная перчатка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о порче транспортных средств или путей сообщения. Злоумышленнику грозит до одного года лишения свободы.

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