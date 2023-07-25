Уничтожение бронетранспортера ВСУ российским вертолетом попало на видео

Фото: МО РФ

Ка-52

Экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 успешно уничтожил украинский бронетранспортер на Запорожском направлении, сообщили представители пресс-службы Министерства обороны РФ. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как БТР ВСУ поражают ракетой прямым попаданием.

Российская штурмовая и армейская авиация ранее успешно поразила более 10 мест скопления солдат ВСУ на Запорожском направлении. Они находились в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино и Приютное. Вооруженные силы России также отразили атаку противника в направлении Работино. В ходе атаки украинцы потеряли танки, бронемашины и минометный расчет. Также ударом артиллерии уничтожена буксируемая гаубица противника.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов ранее рассказал об уничтожении более десяти солдат Вооруженных сил Украины в районе Времевского выступа. Их выследил рядовой Артем Березин. Офицер подчеркнул, что российская армия демонстрирует мужество и героизм при выполнении боевых задач на данном участке фронта.