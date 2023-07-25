В России перехватили турецкий ударный беспилотник Baza: турецкий Bayraktar сбили в Ракитянском районе на северо-западе Белгородской области

Фото: baykartech.com

Bayraktar TB2

Силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили в Белгородской области военный беспилотник самолетного типа, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, дроном оказался турецкий оперативно-тактический ударный БПЛА Bayraktar TB2.

Как пишет канал, аппарат сбили вечером в понедельник, 24 июля, вблизи населенного пункта Илек-Кошары в Ракитянском районе на северо-западе региона. Поселок расположен всего в 14 километрах от границы с Украиной. В результате падения беспилотника никто не пострадал. О разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается.

Турецкая компания Baykar Makina давно поставляет Киеву свои военные беспилотники. Более того, как стало известно ранее, на территории Украины построят завод по производству дронов TB2 и Akinci. Baykar Makina приобрела на Украине участок для будущего завода в августе прошлого года. Первоначально строительство планировали завершить в 2024 году, но сейчас сроки сместились на год.

В начале июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства дронов. Глава турецкой компании Baykar Халук Байрактар говорил, что, по расчетам компании, производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется к середине десятилетия.

Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать при помощи беспилотников Москву. По информации Министерства обороны РФ, дроны были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения повреждения получили несколько зданий.