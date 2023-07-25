Стала известна обстановка в районе Работино Запорожского направления Российские военные успешно отразили атаку ВСУ в районе Работино

Фото: МО Украины

Военнослужащие Вооруженных сил России успешно отразили атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино, расположенного на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственные источники. По его данным, наступающие украинские подразделения были поражены артиллерийскими ударами.

Попытки штурма отбиты. Наступающие части ВСУ накрыты артой, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе неудачной попытки наступления Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в живой силе и технике. Украинские подразделения вернулись на свои старые позиции, которые в настоящее время обстреливаются российской артиллерией.

Украинские войска также предприняли попытку выйти к населенному пункту Пятихатки, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». Диверсионно-разведывательные группы противника в составе 14 человек передвигались на пикапах. Подразделения были вычислены квадрокоптером и уничтожены минометным ударом.

Армия России также успешно отразила атаки на Краснолиманском направлении в районе Червонопоповского участка. По данным начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, всего было отражено десять попыток наступления. Потери противника составили более 100 человек, еще 14 человек сдались в плен.

Экипаж российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» ранее успешно поразил бронетранспортер ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Удар был нанесен ракетой.