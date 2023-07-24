Руденко раскрыл секрет прилетов дронов в Москву: что пишут военкоры 24 июля Очередная атака ВСУ на столицу 24 июля стала одной из главных тем обсуждения в Telegram-каналах

Фото: NEWS.ru

Российские военные корреспонденты и блогеры объяснили, как предотвратить будущие атаки БПЛА на Москву, какие грузы могли доставлять в одесский порт Рени и чем военно-промышленный комплекс поможет специальной военной операции на Украине. Что пишут военкоры 24 июля — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Мы не можем накрыть куполом всю Москву»

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил появление беспилотников над Москвой ограниченным использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Путь к безопасности столицы — выполнение целей СВО на Украине, подчеркнул журналист.

«Беспилотники атакуют Москву, Крым. Мы не можем накрыть „куполом РЭБ“ всю столицу — интернет пропадет, это для мегаполиса неприемлемо. Если мы говорим о пути к безопасности, речь должна вестись о победе в зоне СВО, где российские военные бьются за каждый метр. О добровольцах, которые идут защищать наши города, — их надо обеспечить, вооружить и подготовить. Об успехах ВПК в создании классического и нового оружия. Путь к безопасности — это путь к победе», — подчеркнул военкор.

Минобороны России ранее сообщило, что два беспилотника ВСУ были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Москве. Повреждения получили несколько зданий на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.

Фото: МО РФ Специалист радиоэлектронной борьбы

Александр Коц: «Порт Рени могли использовать для поставок боеприпасов»

Военный корреспондент Александр Коц объяснил, для каких целей мог использоваться одесский порт Рени, расположенный на Дунае рядом с государственной границей Румынии. В ночь на 24 июля в порту прогремели взрывы.

«Атакованный сегодня порт Рени работал все время с начала СВО. Суда попадали туда, не заходя в территориальные воды Украины в Черном море. Они шли через румынские территориальные воды в дельту Дуная, а затем уже по реке пересекали границу с Украиной и заходили в Рени. Пропускная способность порта многократно ниже, чем зернового коридора. Там осадка порядка семи метров — большие корабли не зайдут, но поставки тех же боеприпасов могут идти и этим путем», — объяснил журналист.

ВС РФ начали наносить удары по военным объектам Одесской области на прошлой неделе после подрыва Крымского моста. По данным ведомства, уничтожаются объекты, где готовились террористические атаки против России. Информацию об ударах по порту Рени в Минобороны РФ не комментировали.

Андрей Руденко: «Противник добивается паники атаками на Москву»

Военный репортер Андрей Руденко полагает, что цель атак БПЛА на Москву — посеять пораженческие настроения. Подобные нападения будут продолжаться, уверен журналист.

«Из прилетевших по Москве дронов-камикадзе некоторые „товарищи“ вновь начали делать вселенскую катастрофу. И это, на мой взгляд, очень прискорбно. Такие атаки, к сожалению, неизбежны. По многим причинам РЭБ не сразу обнаруживает подобные объекты — у них небольшая скорость и низкая высота. Поэтому они долетают до Москвы», — подчеркнул Руденко.

По оценке репортера, реальный ущерб таких атак минимален. «Это даже не комариный укус, а просто пшик», — отметил он.

Фото: NEWS.ru

Герман Куликовский: «ВПК — важнейшее условие победы»

Военный эксперт Герман Куликовский прокомментировал слова вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова о росте производства военной промышленности.

«На самом деле это и есть важнейшее условие победы. Разогнанный маховик ВПК, основа любой крупной военной кампании. Наши оборонщики стали выпускать гораздо большее количество продукции, это видно невооружённым взглядом. Посмотрим на те же „Ланцеты“, сейчас видео с их применением превратилось из эксклюзива в будничную рутину. Они каждый день уничтожают вражескую технику. Не удивлюсь, если в скором времени „Ланцет“ будет работать не просто как средство контрбатарейной борьбы и охоты за бронетехникой противника, а превратится в средство воспрещения манёвра на поле боя и в ближайшем тылу», — ожидает Куликовский

Глава Минпромторга Денис Мантуров в понедельник сообщил, что текущий выпуск средств поражения вышел на уровень, за один месяц превышающий суммарный заказ прошлого года. Только производство боеприпасов выросло в 12 раз.

Евгений Поддубный: «Киев готовит отчет об эффективности кассетных снарядов»

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Минобороны Украины должно предоставить Пентагону отчет о результативности использования кассетных снарядов, которые Киев получил в рамках западной военной помощи.

«С расчётом на дальнейшие поставки кассетных боеприпасов со стороны США украинское МО готовит для Пентагона „отчёт“ о результатах их использования за последние несколько дней. Подобные доклады являются частью „сделки“. Киевский режим надеется, что „кассетные боеприпасы будут более эффективными, чем обычные“. На фоне ударов ими ВСУ по жилым районами ДНР, ЛНР, Запорожской и Белгородской областей цинизм такого заявления просто запредельный», — считает журналист.

В свою очередь, Западу необходимо оправдать удары неизбирательными средствами поражения, так как «запасы осколочно-фугасных снарядов истощаются» и «западная промышленность пока не может восполнить объемы, которые ежедневно расходует киевский режим», подчеркнул Поддубный.

Фото: МО Украины

Владимир Сальдо назвал июльские потери ВСУ в Херсонской области

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал количество потерь ВСУ в Херсонской области с начала июля. Он опирался на данные командования группировки войск «Днепр».

«Представители командования группировки войск „Днепр“ сообщили, что с 1 по 23 июля вооружённые формирования киевского режима в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли: до 880 человек личного состава. Это достоверные данные, подтверждённые средствами объективного контроля», — подчеркнул Сальдо.

По данным Владимира Сальдо, потери ВСУ также составили:

более 30 лодок;

два танка;

шесть самоходных и 22 буксируемые гаубицы;

две реактивных системы залпового огня;

более 30 миномётов;

один противотанковый ракетный комплекс;

одну командно-штабную машину;

два командных пункта;

три радиолокационных станции;

две установки радиоэлектронной борьбы;

семь складов.

Наибольшие потери ВСУ несут в попытках форсировать Днепр в районе Кинбургской косы и Антоновского моста, подчеркнул врио главы региона.

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