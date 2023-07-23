Подрыв моста, болезнь Зеленского, «отречение» Исинбаевой: что будет дальше Главные события недели и их последствия — в обзоре NEWS.ru.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/kremlin.ru/РИА Новости/Global Look Press

В результате теракта 17 июля на Крымском мосту погибла семейная пара, а их дочь оказалась в больнице. После этого Россия заморозила зерновую сделку и стала наносить удары возмездия по военной инфраструктуре Украины. Актер Элайджа Вуд обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложением пройти курс лечения от наркомании. В России призвали лишить легкоатлетку Елену Исинбаеву наград после ее слов о «номинальном» характере воинского звания. Что случилось на этой неделе и какими будут последствия? Подробности самых обсуждаемых тем — в обзоре NEWS.ru.

Подрыв Крымского моста: как это было, кто виноват, что дальше

Рано утром 17 июля произошел новый подрыв Крымского моста. После этого Россия отказалась продлить зерновую сделку и в течение всей недели наносит удары возмездия по военной инфраструктуре Украины.

В беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев высказал мнение, что надводные дроны, которыми ночью 17 июля ударили по Крымскому мосту, могли быть запущены из акватории, где проходила загрузка судов украинским зерном.

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Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов пообещал, что ответ России на атаку Крымского моста будет «однозначным». Депутат заверил, что приостановка зерновой сделки лишь начало ответа, который станет «многогранным», по его словам.

Член комитета ГД по туризму Алексей Волоцков в свою очередь предложил создать в Крыму альтернативу автомобильному туризму. В частности, по мнению депутата, необходимо поработать с РЖД над увеличением числа железнодорожных составов на этом направлении и повысить их доступность для семей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что касается исполнителей теракта на Крымском мосту, то спустя несколько дней после ЧП хакеры из группы RaHDit опубликовали маршрут судов, с которых 17 июля могли быть запущены дроны-камикадзе к мосту над Керченским проливом. Судя по снимкам, в операции были задействованы танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

Первый, согласно открытым источникам, двигался из турецкого порта Тузла в румынскую Констанцу. Танкер вышел из гавани 13 мая, заходил в Новороссийск, а после дрейфовал в нейтральных водах. Khudayar Yusifzade вышел из украинского Измаила 5 июля. Он направлялся в греческий порт Элефсиса, однако цели не достиг. Сначала корабль прибыл в Констанцу, а затем по какой-то причине двинулся в сторону Туапсе. 7–13 июля танкер дрейфовал в нейтральных водах примерно в 100 км от Новороссийска.

Танкеры встретились в открытом море 13 июня. В этот момент, по версии хакеров RaHDit, дроны-камикадзе были перегружены с Khudayar Yusifzade на Beks Loyal. После этого Khudayar Yusifzade продолжил свой путь к Босфору, а Beks Loyal двинулся в сторону Керченского пролива, где находился вплоть до вечера 16 июля без признаков активности. Затем он покинул район, направившись в Констанцу. Дроны ударили по мосту примерно в 03:05 17 июля. По данным открытых источников, порт приписки Khudayar Yusifzade — Валлетта (Мальта), Beks Loyal — Пирей (Греция).

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин пояснил NEWS.ru, что находящиеся в международных водах корабли не подпадают под российскую юрисдикцию: по международному праву задерживать или досматривать их просто так нельзя. «Если судно находится за пределами национальной юрисдикции, то оно неподвластно этой юрисдикции», — пояснил Лабин.

Исключение, по его словам, составляет лишь судно, которое явным образом участвует в противоправных действиях, но лишь на весьма небольшой полосе акватории вдоль берега.

«Преследование подозрительного судна допускается в пределах территориального моря (обычно оно определяется в 12 морских миль от берега) и даже за пределами территориального моря, но только на расстояние до 24 морских миль», — пояснил Лабин.

Согласно опубликованным данным, танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade находились за пределами этой зоны.

Дмитрий Лабин призывает добиваться наказания виновных. «Международное право содержит нормы, предусматривающие ответственность государств, флага и самих судовладельцев за противоправные деяния. Конвенция 1982 года по морскому праву регулирует данный аспект. Если установлено, что противоправное деяние совершено по прямому указанию какого-то государства, то на это государство и на физических лиц тоже возлагается ответственность», — сказал Лабин.

По его мнению, по итогам расследования атаки на Крымский мост нужно собрать надежную доказательную базу, а затем через международный суд добиваться выдачи исполнителей.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Поврежденная часть на Крымском мосту

«Это абсолютно реально. Наш УПК предусматривает все необходимые правовые средства, чтобы возбуждать такие дела. Если основание — общественная безопасность, то независимо от места совершения преступления — в нашей акватории или за ее пределами — УПК дает такие возможности», — пояснил юрист.

По мнению Лабина, после возбуждения дела также вполне реально довести его до конца в рамках международного сотрудничества. «У нас есть масса договоров с разными государствами, в том числе и с теми, кого теперь называют недружественными. Это договоры о выдаче преступников и о правовой помощи по уголовным делам. Западные страны кичатся независимым правосудием? Вот и надо их испытать, насколько они действительно правосудны», — считает Лабин.

Болезнь Зеленского: правда ли, что президент Украины употребляет наркотики

Голливудский актер Элайджа Вуд, известный по фильму «Властелин Колец», на этой неделе обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением пройти лечение от наркотической и алкогольной зависимости. Артист выложил в своем блоге в Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) видео, в котором сообщил, что знает хорошую клинику в США для зависимых людей. Вуд призвал главу Украины следить за своим здоровьем.

«Привет, Владимир, заметил у тебя серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Надеюсь, ты пройдешь через это, только следи за собой, тем более есть люди, готовые тебе помочь в любой момент получить помощь, которая тебе нужна», — сказал Вуд в своем обращении.

Фото: Javier RojasKeystone Press Agency/Global Look Press Элайджа Вуд

После публикации аккаунт актера был заблокирован и удален с платформы из-за многочисленных жалоб пользователей.

Опасения актера Элайджи Вуда насчет того, что президент Украины Владимир Зеленский может страдать от наркомании, небеспочвенны, считает нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. В беседе с NEWS.ru он указал на признаки, свидетельствующие о возможной зависимости украинского лидера, такие как шмыганье носом, мимика, «измененное состояние» и «неуместные» обращения к народу своей страны. Специалист считает, что политику требуется помощь.

«Сначала Зеленский был блестящим актером и оратором, сейчас, помимо шмыганья носом, бедной мимики и чтения по суфлеру, постоянного состояния измененного сознания (то он возбужден, то тормозит), нет ничего. Он выполняет странные действия, неуместно обращается к своему народу, поэтому очевидно, что зависимость прогрессирует и человек все более неадекватный», — сказал Шуров.

По его мнению, Зеленский в своем нынешнем состоянии — единственное препятствие для установления мира на Украине.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Что сказала Исинбаева о своем звании и службе в ВС РФ и к чему это привело

События вокруг имени российской легкоатлетки Елены Исинбаевой начались с публикации в испанском издании: журналисты написали, что та на постоянной основе проживает на Тенерифе. Авторы статьи сообщили, что после получения звания майора от министра обороны РФ Сергея Шойгу в 2015-м Исинбаева подписала контракт с ведомством на пять лет — стала инструктором по легкой атлетике ЦСКА и членом генерального совета Юнармии.

В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал в отношении Исинбаевой проверку на причастность к Вооруженным силам России. В марте этого года комитет опубликовал критерии допуска российских спортсменов до международных соревнований: чтобы получить нейтральный статус, наши атлеты не должны иметь контрактных обязательств с военными структурами и активно поддерживать СВО на Украине.

Фото: Нина Зотина/ТАСС Новобранец на церемонии принятия присяги в Олимпийском парке. В центре - двукратная олимпийская чемпионка, капитан Елена Исинбаева, Сочи 2015 год Фото: Нина Зотина/ТАСС Новобранец на церемонии принятия присяги в Олимпийском парке. В центре - двукратная олимпийская чемпионка, капитан Елена Исинбаева, Сочи 2015 год Фото: Нина Зотина/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу и двукратная олимпийская чемпионка, капитан Елена Исинбаева, Сочи 2015 год Фото: Нина Зотина/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу и двукратная олимпийская чемпионка, капитан Елена Исинбаева, Сочи 2015 год Фото: cska.ru Двукратная олимпийская чемпионка, капитан Елена Исинбаева, Сочи 2015 год Фото: cska.ru Двукратная олимпийская чемпионка, капитан Елена Исинбаева, Сочи 2015 год Фото: Нина Зотина/ТАСС Двукратная олимпийская чемпионка, капитан Елена Исинбаева, Сочи 2015 год Фото: Нина Зотина/ТАСС Двукратная олимпийская чемпионка, капитан Елена Исинбаева, Сочи 2015 год Фото: Артур Лебедев/ТАСС Двукратная олимпийская чемпионка, инструктор по легкой атлетике российской армии, капитан Елена Исинбаева , Сочи 2015 год Фото: Артур Лебедев/ТАСС Двукратная олимпийская чемпионка, инструктор по легкой атлетике российской армии, капитан Елена Исинбаева , Сочи 2015 год Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева во время пресс-конференции, 2015 год Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева во время пресс-конференции, 2015 год

Исинбаева, как и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, продолжает оставаться действующим членом МОК. По словам директора комитета по коммуникациям Марка Адамса, Елена прошла проверку.

Рекордсменка в прыжках с шестом ответила на статью постом в социальных сетях. Исинбаева сообщила, что в сентябре этого года возобновит работу в МОК, и попросила журналистов из Испании быть внимательнее. Она заявила, что никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии.

Но в России вызвали резонанс другие слова Исинбаевой: бывшая спортсменка заявила, что «никогда не состояла» на службе в Вооруженных силах РФ, а все ее воинские звания — «номинальные». В России слова легкоатлетки назвали предательством и призвали лишить ее некоторых привилегий.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион «Труд» в Махачкале, названный в 2017 году в честь Исинбаевой.

«Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня. Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорту Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу. А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — написал чиновник в Telegram-канале.

Что касается места жительства Исинбаевой, то в 2005-м спортсменка уехала в Монако, расставшись со своим тренером Евгением Трофимовым ради работы с прославленным легкоатлетом Сергеем Бубкой. В 2011-м она вернулась в Волгоград, но уже спустя два года Исинбаева заявила о желании жить за границей.

«В Волгограде у меня будет много обязательств, но жить хочу в Монако. Почему? Базы в Волгограде нет. Что делать здесь, в городе, когда у нас просто нищий Волгоград? Страшный, старый город стал, деградировал. Дороги ужасные — машину чинить замучаешься», — говорила олимпийская чемпионка.

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Елена Исинбаева

Исинбаева родила детей не в Волгограде, а в Монако. У легкоатлетки и ее супруга, метателя копья Никиты Петинова, растут дочь Ева и сын Добрыня.

В России у Исинбаевой имеется целый ряд наград: орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и награда «Серебряная лань», которую в 2013 году ей вручила Федерация спортивных журналистов России.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что обратится к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой уволить олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву из Вооруженных сил РФ. По его словам, Исинбаева является не только заслуженной спортсменкой, но и лицом, а также символом России. Бородин считает, что в такой тяжелый для страны момент она повернулась к Родине спиной.

«Мы собираемся обратиться к министру обороны Шойгу с просьбой уволить Исинбаеву из Вооруженных сил РФ. Родина в нее вкладывала, обувала, одевала, и в трудный момент заслуженная спортсменка берет — и продает нашу страну. Я считаю, это неправильно. Она заслуженная спортсменка, лицо и символ нашей страны, носит звание офицера ВС РФ. И вот так поворачиваться спиной... Это как плевок в душу», — считает Бородин.

Он добавил, что российские спортсмены имеют недвижимость в Европе, счета и дружеские отношения с этими странами, однако нужно помнить, что успех был достигнут благодаря РФ.

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