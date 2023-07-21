Сальдо: у ВСУ не получается использовать уменьшение ширины Днепра

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

У Вооруженных сил Украины не получается использовать уменьшение ширины Днепра в своих целях, так как оно произошло выше по течению, а не в районе Херсона, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на телеканале «Россия 24». По его словам, ВСУ пытаются высадить десант на левый берег.

Противник, ведомый и направляемый своими заокеанскими хозяевами, пытается предпринять меры по высадке своего малочисленного десанта на левый берег. Они со своей стороны пытаются использовать уменьшение ширины Днепра, но уменьшение ширины Днепра произошло только выше Каховской ГЭС, а их же интересует Херсон и все, что напротив Херсона, — это ниже по течению. Там Днепр в своем русле и находится, таким как был, таким и остался, — рассказал Сальдо.

В свою очередь российская армия имеет более четкое понимание возможного развития событий и планирует противодействие на любые шаги Украины.

Ранее эколог Илья Рыбальченко рассказал, как спасти Северо-Крымский канал после удара ВСУ по Каховской ГЭС. По его словам, нужно либо восстановить гидроэлектростанцию, либо реконструировать точку забора воды в канале. Он объяснил, что вход в канал был сделан по-хитрому, там нет насосов. То есть была сделана запруда в виде Каховской ГЭС.