БПЛА взорвался у здания Минобороны в Москве: как ВСУ атакуют РФ 24 июля Беспилотники ударили по Москве, Минобороны РФ сбило 17 дронов над Крымом

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов утра в российской столице были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинская армия нанесла удар по складу с боеприпасами на территории полуострова. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах населенных пунктов региона. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки по хутору Валковский ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — шесть. Также в селе Журавлевка украинские военнослужащие сбросили две гранаты с БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

По словам Гладкова, в Валуйском городском округе под минометный обстрел попали сёла Борки, Кукуевка и Карабаново. Всего зафиксировано 12, 8 и 2 прилета соответственно. Ни в одном из сёл пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — установлено 12 прилетов. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 3 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.

Фото: t.me/vvgladkov

«В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье противник сбросил с беспилотников 3 неустановленных взрывных устройства. По селу Репяховка выпущено 6 артиллерийских снарядов, 4 из которых пришлись на окраину села. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка. Всего зафиксировано 14 прилетов, пострадавших нет, однако есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад. Гладков рассказал, что в селе Середа с БПЛА сброшено 1 взрывное устройство. Обошлось без последствий. По посёлку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов, по хутору Панков — 4 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

Куда попали дроны, атаковавшие Москву

Утром 24 июля ВСУ совершили атаку на Москву с помощью дронов. Первые сообщения начали появляться в Telegram-каналах около четырех часов утра. Позднее стало известно, что взрыв произошел в районе станции МЦК «ЗИЛ». Один из беспилотников попал в офисное здание на проспекте Лихачева. В результате удара у бизнес-центра выбило окна на верхних этажах.

Позже стало известно, что второй беспилотник попал в здание на Комсомольском проспекте недалеко от Министерства обороны России. Как сообщили очевидцы, произошел мощный взрыв, после чего у автомобилей сработала сигнализация.

Украинские СМИ назвали ночную атаку беспилотников на Москву «специальной операцией, проведенной Главным управлением разведки Минобороны Украины».

Что известно об атаке БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 4:00 были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По его словам, при атаке дронов никто не пострадал. Собянин рассказал, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Мэр Москвы пообещал жителям максимально быстро помочь устранить все последствия.

Министерство обороны России заявило, что утром 24 июля была пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку двумя БПЛА по объектам на территории Москвы. По данным ведомства, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Что известно об атаке дронов на Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинская армия нанесла удар по складу с боеприпасами в Джанкойском районе. По его словам, всего средства противовоздушной обороны перехватили 11 дронов ВСУ. Жителей сел в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе эвакуируют. Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что организована работа оперативного штаба.

В то же время, по данным Минобороны РФ, в общей сложности средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО над Крымом было перехвачено 17 беспилотников. Как уточняется, 14 БПЛА нейтрализовали средствами РЭБ, 11 дронов рухнули в море, однако 3 упали на территории полуострова. Еще 3 беспилотника ликвидировали силы противовоздушной обороны. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

Из-за атаки на склад боеприпасов пять поездов были задержаны в Крыму на перегоне Джанкой — Урожайная. В настоящее время железнодорожное движение в Джанкойском районе Крыма восстановлено, так же как и движение по трассе Джанкой — Симферополь.

Где еще упали дроны ВСУ

Telegram-канал Baza cообщил, что водитель грузовика «КамАЗ» случайно наехал на упавший беспилотник в Рязанской области, в результате чего произошел взрыв. По информации канала, 62-летний мужчина ехал по проселочной дороге в районе населенного пункта Тюшево. Он не заметил дрон, лежащий на дороге, и наехал на него. Взрывом повредило задние колеса грузового автомобиля.

Водитель обнаружил еще два беспилотника, они лежали в 20 метрах от первого. По предварительным данным, БПЛА могли быть изготовлены кустарным способом. В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента, а также ищет причастных к запуску дронов.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телеканал «360», ссылаясь на собственные источники, сообщил, что еще один БПЛА был обнаружен в деревне Постниково Новомосковского административного округа Москвы. Дрон упал в кусты малины. Как сообщает РИА Новости, беспилотник вертолетного типа нашли на кладбище в Зеленоградском округе Москвы. Взрывного устройства обнаружено не было.

Как ВСУ ударили кассетными боеприпасами по ЛНР

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Луганской Народной Республики сообщил, что 23 июля украинская армия впервые ударила по населенному пункту Золотаревка кассетными боеприпасами иностранного производства. По его данным, в населенном пункте были обнаружены фрагменты снарядов этого типа. Министерство обороны РФ эту информацию не подтверждало.

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